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Общество3 августа 2022 14:32

В Балтийске обустроят сквер и организуют торговые ряды на ул. Гоголя

Работы планируется завершить до 1 сентября
Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Балтийске начались работы по обустройству сквера на улице Гоголя. Об этом сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.

В планах городских властей замостить территорию сквера плиткой, установить опоры освещения, скамейки, урны, торговые ряды, а также высадить деревья. Сейчас рабочие укладывают плитку и залили закладные под освещение.

Кроме этого, на улице появятся обустроенные торговые ряды. Работы планируется завершить до 1 сентября.