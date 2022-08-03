В Балтийске обустроят сквер и организуют торговые ряды на ул. Гоголя

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Балтийске начались работы по обустройству сквера на улице Гоголя. Об этом сообщается на странице муниципалитета во ВКонтакте.

В планах городских властей замостить территорию сквера плиткой, установить опоры освещения, скамейки, урны, торговые ряды, а также высадить деревья. Сейчас рабочие укладывают плитку и залили закладные под освещение.

Кроме этого, на улице появятся обустроенные торговые ряды. Работы планируется завершить до 1 сентября.