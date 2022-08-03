В «Храброво» встретили двухмиллионного пассажира

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В аэропорту «Храброво» в среду, 3 августа, встретили двухмиллионного пассажира. Им стала москвичка Анастасия Кузьмичева, которая вместе с мужем и двумя детьми приехала в регион на отдых. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«В 2022 году в областном бюджете предусмотрено более 50 млн рублей на софинансирование выполнения авиарейсов в калининградском направлении. Эти субсидии направлены на формирование региональной маршрутной сети, чтобы люди из любых городов страны могли приехать в Калининградскую область», – отметила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

В 2022 году из Калининграда выполняются регулярные перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Петрозаводск, Череповец, Иваново, Ижевск, Мурманск, Архангельск, Пермь, Минеральные Воды, Челябинск, Казань, Псков, Самару, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфу, Анталью и Минск.