На Куршской косе проведут фестиваль воздушных змеев

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Летний фестиваль воздушных змеев на морском побережье в поселке Рыбачьем пройдет 20 августа. Как сообщает пресс-служба национального парка «Куршская коса», участником конкурса может стать каждый, кто сконструирует воздушного змея своими руками. «Нужно не только продемонстрировать летные качества змея, но и дополнить эффект от запуска своим внешним видом - например, с помощью соответствующего костюма или деталей одежды. Надеемся на красочное шоу», - отметили в оргкомитете.

В этом году запуск змеев приурочат к 35-летию со дня образования национального парка. Организаторы отметили, что купленные воздушные змеи до конкурса не допускаются, но их запуск приветствуется и не возбраняется.

Начало регистрации участников конкурса - в 12.00, место проведения - берег моря у пос. Рыбачьего (ориентир - кафе «У моря»).