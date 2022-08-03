Историко-художественный музей в честь дня рождения покажет первый экспонат

Хочется надеяться, что шары в небо запускать в этом году не будут. Ведь это вредно для экологии. Фото: архив историко-художественного музея Калининграда.

В воскресенье, 7 августа, Калининградский областной историко-художественный музей приглашает гостей на 76-летие. Праздничные мероприятия продлятся с 11.00 до 16.00.

В программе выставка предметов быта 1950-90-х гг. из фондов музея (посетители смогут ознакомиться с экспонатами, многие из которых ранее не выставлялись), демонстрация самого первого музейного экспоната (что это – секрет; о предмете сотрудники фондов расскажут отдельно).

У гостей будет возможность сделать фото в тематической фотозоне с ковром и задать вопросы сотрудникам музея.

Вход на праздник свободный.