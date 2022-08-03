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Общество3 августа 2022 15:34

Елена Дятлова рассказала, какие улицы и тротуары отремонтируют в микрорайоне Космодемьянского

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В микрорайоне Космодемьянского «очень плохо с тротуарами, и это боль всех жителей». Пешеходные дороги нужны и нуждаются в ремонте. Об этом сказала в среду, 3 августа, глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Есть ФОК, но к нему плохо обеспечена безопасная пешеходная доступность. Потому что, к сожалению, улично-дорожная сеть в этом микрорайоне без тротуаров. «Автотор» взялся проектировать улицу Челюскинскую с обустройством тротуаров. Здесь много нужно делать: улицу Тихоокеанскую, улицу Спасателей, - сказала Елена Дятлова.

Глава администрации отметила, что тротуары в микрорайоне Космодемьянского будут делать постепенно.