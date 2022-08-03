В Калининградской области насчитали более 600 вакансий водителей

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На предприятиях в Калининградской области серьезная потребность в водителях. В настоящее время речь идет о более 600 вакансиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Мониторинг требуемых специальностей в Калининградской области постоянно проводит министерство социальной политики.

- Переподготовка водителей с категории В на С и с категории В на D пользуется огромным спросом в регионе, - рассказали в министерстве.

В среду, 3 августа, министр вручила сертификаты девятерым водителям. Обучение по ним будет проходить в ведущих образовательных центрах города в рамках программы активной политики занятости населения. Продолжительность программ в среднем составляет полтора месяца, большую часть времени водители будут практиковаться. По окончании курса слушатели получат сертификат об образовании государственного образца.

По информации ведомства, в Калининградской области с 2020 года более 1200 человек прошли обучение по направлению Центра занятости населения, как в рамках нацпроекта «Демография», так и по региональным проектам.