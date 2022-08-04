В Калининграде не хватает 100 кондукторов

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В Калининграде городские автотранспортные предприятия испытывают большой дефицит кадров. Об этом рассказал в среду, 3 августа, руководитель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Дмитрий Гулевских.

- Ситуация по кондукторам у нас очень сложная. В «ГорТрансе» численность порядка 1200 человек, и ситуация меняется ежедневно. Пару недель назад нам не хватало порядка 100 кондукторов. Мы давали объявления о том, что в «ГорТранс» требуются люди. Мы сегодня испытываем большой дефицит кадров! Поэтому мы вынуждены запускать автобусы без кондукторов там, где меньше людей. Есть дефицит и с водителями...

На вопрос, какую же сегодня зарплату предлагают кондуктору, Дмитрий Гулевских ответить не смог.

- У нас есть поручение губернатора поднять зарплату на 10 процентов всем сотрудникам «ГорТранса». Мы это отрабатываем сейчас. Конкретную сумму не скажу, все зависит от количества рейсов, от графика. Почему люди не устраиваются? Работа не самая легкая. Был период пандемии с ограничениями и обязанностью носить все время маски. Физически это очень тяжело, - заключил чиновник.