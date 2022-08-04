Трубопровод теплостанции «Северная» ремонтируют впервые с 1979 года

. Фото: мэрия Калининграда

«Калининградтеплосеть» начала работы по капитальному ремонту трубопровода второй магистрали теплостанции «Северная». Как сообщили в мэрии, с момента укладки в 1979 году этот участок никогда капитально не ремонтировался.

«От этой ветки тепло получают жители двадцати восьми улиц Ленинградского и Центрального районов. На нее замкнуты около ста многоквартирных домов, десять образовательных учреждений, три больницы», - отметили в администрации.

На месте замены 120 метров трубопровода начали раскопку траншеи.

Как рассказали в администрации, с 10 августа, после остановки РТС «Северная» на профилактику, старые трубы вырежут и заменят новыми.

Сварочные работы обещают завершить к моменту включения теплостанции.

Крупнейшая теплостанция города - РТС «Северная» - введена в эксплуатацию в 1976 г. Она снабжает теплом более 700 многоквартирных домов, десятки социальных учреждений Ленинградского и Центрального районов.