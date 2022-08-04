Калининград попал в топ-10 городов для отдыха влюбленных в бархатный сезон

Рейтинг самых романтичных направлений отдыха в бархатный сезон составил сервис бронирования Tvil.ru, в списке есть и Калининград.

В топ-10 городов, куда в начале осени приезжает больше всего влюбленных пар, Калининград занимает 6-е место, расположившись между Казанью и Кисловодском. Указано, что средняя стоимость ночи в калининградском отеле составляет 2536 рублей.

По данным аналитиков, спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года.

Самое популярное направление – Сочи. На последнем месте в рейтинге расположился Воронеж.