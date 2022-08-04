Муравьеда Мурашку в Калининградском зоопарке переселили в новый вольер

. Фото: предоставлено зоопарком

Муравьеда Мурашку в Калининградском зоопарке выселили из родительского дома и перевезли в соседний вольер, где формируют экспозицию животных Южной Америки. Разные виды животных там будут жить бок о бок.

«У соседей - мар патагонских - Мурашка вызывает опасения, и определенно они не готовы пока с нею познакомиться поближе. Что ж, зато можно сказать, что их монотонная жизнь точно стала интереснее. Впрочем, так и было задумано», - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Мурашке новый дом понравился.