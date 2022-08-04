Житель Черняховска напал с ножом на соседа по коммуналке

Инцидент случился в коммунальной квартире на улице Гоголя в Черняховске. В одной из комнат произошла пьяная перепалка соседей, которая быстро переросла в стычку.

«В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и нанес соседу один удар в область живота, после чего удалился в свою комнату. Скорую помощь раненому мужчине вызвали соседи, ставшие свидетелями произошедшего», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

У мужчины также зафиксировали открытую рану головы и сотрясение головного мозга.

Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя.