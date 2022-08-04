В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 4 августа нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 4 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 9 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Дзержинского, 198, 200, 202б-г, 208, 210, 210а, 214, 216, ул. Дзержинского, 51а, ул. Днепропетровской, 5, 12-16, ул. Запорожской, 1, 3, 5а, 7, 8-12, ул. Печатной, 11-29, 45, 47, 51, 6-24, в ВМК «Нептун».

До 16 часов электричество отключено на Каштановой аллея, 165-167, ул. Ломоносова, 4а-в, 6 ул. Осенней, 38, 40, ул. Марш. Борзова, 58, ул. Красной, 119.

С 9.00 до 12.00 холодной воды не будет на ул. Калязинской, 6. На ул. Флагманской, 1, ул. У. Громовой, 86-96, 102-104а, 99, 105, 105а-б, 111, 117, 123-127, 131, ул. Н. Карамзина, 42, - отключение холодной воды проведут с 10.00 до 17.00.