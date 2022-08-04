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Происшествия4 августа 2022 9:07

Под Гвардейском на трассе задавили велосипедиста

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гвардейском районе в среду вечером в ДТП погиб велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на 42-м километре федеральной трассы Калининград - Нестеров. 31-летний водитель «Тойоты» на прямом участке дороги сбил неустановленного велосипедиста, двигавшегося попутно в крайней левой полосе без светоотражающих элементов.

В результате наезда велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.