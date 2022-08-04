Под Гвардейском на трассе задавили велосипедиста

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гвардейском районе в среду вечером в ДТП погиб велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на 42-м километре федеральной трассы Калининград - Нестеров. 31-летний водитель «Тойоты» на прямом участке дороги сбил неустановленного велосипедиста, двигавшегося попутно в крайней левой полосе без светоотражающих элементов.

В результате наезда велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.