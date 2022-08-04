В Балтийске сбили 9-летнего ребенка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Балтийске за сутки зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Черноморской водитель микроавтобуса «Ивеко» сбил перебегавшего проезжую часть 9-летнего мальчика. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

На улице Рябиновой 44-летний водитель «Лексуса» сбил 51-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги, прицепляя буксировочный трос к «Мицубиси». В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.