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Происшествия4 августа 2022 9:09

В Балтийске сбили 9-летнего ребенка

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Балтийске за сутки зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Черноморской водитель микроавтобуса «Ивеко» сбил перебегавшего проезжую часть 9-летнего мальчика. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

На улице Рябиновой 44-летний водитель «Лексуса» сбил 51-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги, прицепляя буксировочный трос к «Мицубиси». В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.