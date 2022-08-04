Калининградец пытался вывезти в Литву 33 кг янтаря в запаске

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники пресекли незаконный вывоз в Литву партии янтаря. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Чернышевском. В ходе досмотра «Мицубиси Паджеро» в покрышке запасного колеса, закрепленного на задней двери автомобиля, был обнаружен сокрытый товар – 33 килограмма янтаря-сырца. Общая стоимость незаконно перемещаемого янтаря составила 313 837 рублей.

По факту сокрытия товара от таможенного контроля в отношении водителя возбуждено административное дело.