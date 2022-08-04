В Гурьевске начинается суд над полицейскими, которых обвиняют в получении взятки

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В Гурьевский районный суд поступило уголовное дело по обвинению сотрудников полиции в получении взятки.

По версии следствия, двое правоохранителей пообещали местному жителю за 1,4 млн рублей не направлять результаты оперативно-разыскной деятельности в орган предварительного расследования для осуществления проверки и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, они должны были уничтожить собранные в отношении мужчины материалы.

После получения денег правоохранителей задержали сотрудники ФСБ.