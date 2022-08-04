Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 12:50

Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 104 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 57 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 2,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 8,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1.