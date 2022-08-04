17-летнюю калининградку будут судить за сбыт наркотиков

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней местной жительницы. 17-летнюю девушку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Несовершеннолетняя, вступив в переписку через популярный мессенджер с администратором интернет-магазина, устроилась в качестве закладчика наркотиков.

21 апреля она получила на почте робот-пылесос, в котором было спрятано почти полкилограмма мефедрона, и в течение нескольких дней девушка разместила 6 закладок на территории Калининграда. За свою работу она должна была получить 20 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.