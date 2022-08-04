В Калининграде откроются судостроительные классы в четырех школах

. Фото: Виктор Сергеев

С 1 сентября в четырех школах Калининграда откроются судостроительные классы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, ранее в стране были отобраны 96 школ, в которых провели необходимые ремонтные работы, закупили современное оборудование: станки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, осциллографы – у ребят будет возможность не только освоить теорию, но и отточить усвоенные знания на практике.

В Калининградской области классы откроются в школах № 31 и 39, морском лицее и кадетском корпусе Андрея Первозванного. В четыре класса уже набрано 57 учеников.

Ребята будут обучаться по модели инженерного образования, реализуемого на базе 10-11 классов через основные и дополнительные программы, а также внеучебную деятельность (экскурсии, мастер-классы, лекции и другие мероприятия от индустриальных партнеров). Старшеклассники овладеют дополнительными знаниями по таким предметам, как математика, физика, информатика, а также разовьют инженерно-технические компетенции.