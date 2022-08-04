В Калининграде полиция задержала курьеров, работавших на телефонных мошенников

Курьера мошенников взяли с поличным. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В ОМВД России по Центральному району Калининграда за короткое время поступили заявления от нескольких пожилых горожанок. Одна из пенсионерок пожаловалась, что мошенники выманили у нее 300 тысяч рублей, другая таким же образом лишилась 130 тысяч, третья – 100 тысяч. Всем на домашний телефон звонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что родственницы женщин стали виновницами ДТП.

- Далее собеседники требовали деньги для срочной операции пострадавшего водителя и освобождения виновной стороны от уголовного преследования, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Естественно, доверчивые старушки были готовы отдать последние сбережения, лишь бы вызволить родного человека из беды, и вручали наличные прибывавшему вскоре курьеру. Его-то личность и удалось установить сотрудникам 5-го отдела управления уголовного розыска совместно с коллегами из территориальных отделов полиции. Оказалось, шустрил 22-летний житель Гурьевского района, несмотря на свой возраст уже успевший хлебнуть уголовной ответственности за мошенничество. И одним прекрасным утром оперативники взяли молодчика с поличным – теми самыми 100 тысячами рублей, которые он только что забрал у своей последней жертвы.

- Как минимум к трем эпизодам мошенничества оказался причастен еще один задержанный злоумышленник, подвизавшийся в качестве курьера, - добавили в полиции. - Установлено, что молодые люди нашли объявление о нелегальном заработке в сети Интернет. Осознавая противоправность данной деятельности, они все же согласились в ней участвовать. Получали информацию, приезжали по указанным адресам и забирали наличные, которые затем вносили на счета «работодателей», оставляя себе до 10 процентов от суммы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, принимаются меры к установлению всех участников преступной схемы.