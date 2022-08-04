В калининградской поликлинике работает врач из Ганы

Пациенты на доктора Машуда пока не жалуются. Фото: gov39.ru

В поликлинике больницы № 2 Калининграда на улице Алданской приступил к работе 37-летний врач-терапевт Машуд Моххамед Салифу.

Да, вы не ошиблись – это не «коренной калининградец», а специалист из «понаехавших». Если конкретно: выходец из Республики Гана (кто не знает – это в Африке) окончил Иркутский государственный медицинский университет, разместил резюме на сайте по поиску работы и вскоре дождался звонка из самого западного региона РФ. Вообще-то Машуду было из чего выбирать – заполучить новоиспеченного врача желали еще два российских города. Но в итоге африканец выбрал Калининград.

Сейчас Машуд обслуживает три участка – это в общей сложности 5 тысяч человек. Проживает на съемной квартире, аренду которой оплачивает работодатель. Всем пока вполне доволен. Да и пациенты вроде не жалуются.