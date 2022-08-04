Калининградцы получат товары, несмотря на пожар

Пожар на складе компании Ozon в Подмосковье не отразится на доставке товаров в Калининградскую область. Об этом «Business FM Калининград» сообщила старший менеджер по коммуникациям компании Янина Гаврилова. По ее словам, пострадавшим продавцам и покупателям будут компенсированы все убытки.

- Наши товары размещены в 11 центрах по всей стране. Так как многие заказы едут к ним из региональных логистических хабов, а также со складов продавцов, проблем с покупками на маркетплейсе не возникнет, - заверила Гаврилова.