В женской колонии под Калининградом прошли соревнования по кроссфиту

В женской исправительной колонии № 4, что находится в поселке Колосовка Зеленоградского района, состоялись соревнования по выполнению кроссфит-комплекса. Кстати, уже не первые в истории этого пенитенциарного учреждения.

В этом году из 20 участниц в двух командах определяли победителя только в личном зачете. Жюри учитывало правильность выполнения упражнений, скорость и возраст каждой спортсменки. Сначала были приветственные выступления в виде танцев, речевок и элементов чирлидинга, а затем спортсменки приступили непосредственно к делу.

- Предусматривалось выполнение в несколько подходов установленного количества отжиманий, приседаний, упражнений «раскладушка» и «прыгающий Джек», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Калининградской области.

В итоге лучшие результаты продемонстрировала представительница «Легенды». Все участницы соревнований получили грамоты и сладкие призы.