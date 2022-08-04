Калининградский губернатор посетил Зеленоградский муниципальный округ

Первой точкой рабочего выезда стало фермерское хозяйство Ларисы Бабич, которая занимается выращиванием голубики, земляники и малины на площади 15 гектаров в поселке Клюквенное. На дальнейшее развитие - бизнесвумен планирует приобрести ягодные туннели, сельхозтехнику и оборудование, модульное производственное помещение, холодильное оборудование и многое другое - хозяйство получило грант из бюджета в размере 30 миллионов рублей.

Следующим пунктом посещения стала Центральная районная больница.

- Губернатору продемонстрировали возможности современной медтехники, полученной за полтора года по программе модернизации первичного звена здравоохранения: маммографа, рентген-аппарата, эндоскопической аппаратуры, аппарата УЗИ экспертного класса, наркозно-дыхательного и другого оборудования в хирургии стационара, - рассказали в пресс-службе правительства области. - Также глава региона осмотрел помещения, в которых будет проведен капитальный ремонт под установку КТ для дальнейшего открытия центра амбулаторной онкологической помощи. Уже разработана проектно-сметная документация, идет подготовка к проведению закупочных процедур по определению подрядчика на проведение работ.

Завершился выезд в только что отремонтированном здании городского краеведческого музея, где обновили основные фонды и оборудование, отопительную систему, внутреннюю отделку и многое другое. В следующем году учреждение намерено подать заявку по линии нацпроекта «Культура» для завершения комплексного ремонта объекта культурного наследия, в котором располагается музей.