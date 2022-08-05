В Калининградскую область прибыли морпехи из Ирана и Гвинеи

Высадка на необорудованное побережье - один из самых зрелищных конкурсов Армейских игр. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

На полигон Балтийского флота «Хмелевка» в Калининградской области самолетом ВКС России были доставлены морские пехотинцы Исламской Республики Иран и Гвинейской Республики. В рамках Армейских международных игр азиатские и африканские бойцы примут участие в конкурсе «Морской десант».

По русской традиции прибывших военнослужащих встретили хлебом-солью (но также поставили на довольствие) и разместили на территории отдельного морского инженерного полка БФ. После отдыха и прохождения медосмотра гости займутся изучением участков трассы состязаний, детально ознакомятся с мишенными позициями.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в ближайшее время в Калининградскую область ожидается прибытие команд из Венесуэлы, Таджикистана, Южной Осетии и Камеруна. Международный конкурс «Морской десант-2022» пройдет с 13 по 27 августа.