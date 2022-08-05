В калининградской исправительной колонии выполнили крупный заказ для Гвардейска

Вот такие торговые павильоны изготавливают в ИК-9. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

Знаменитая калининградская «девятка» (она же исправительная колония № 9) славится своим центром трудовой адаптации представителей спецконтингента. На днях руководство учреждения отчиталось об исполнении контракта на поставку торговых павильонов для администрации Гвардейского городского округа на общую сумму 649 185 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, в рамках сотрудничества с муниципальным образованием в ИК удалось дополнительно трудоустроить 10 осужденных. Собранные ими торговые павильоны представляют собой сварную конструкцию из металлического каркаса, элементов из поликарбоната, профилированного оцинкованного листа, а также сидений и полок из шпунтованных досок хвойных и лиственных пород древесины, покрытых антисептической пропиткой.

Всю эту красоту разместят на ярмарочных площадках Гвардейска в ближайшее время.