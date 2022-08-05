Зеленоградск вошел в десятку популярных городов для семейных путешествий в бархатный сезон

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Фото: Виктор Сергеев
Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил рейтинг городов, куда можно недорого съездить с семьей в августе и сентябре.
Самыми семейными городами бархатного сезона стали Пятигорск и Сортавала. Относительно аналогичного периода в прошлом году турпоток в Карелию и на курорты Кавказских Минеральных Вод вырос на 30%, сообщают в Tvil.ru.
В десятку городов, куда в начале осени приезжает больше всего российских семей, также вошли Москва, Казань, Зеленоградск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Анапа и Евпатория. Туристы с детьми бронируют отель или квартиру в августе и сентябре от 3 до 5 тысяч рублей в сутки.
Как сообщили в сервисе бронирования, спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года.
Десять популярных городов для семейных путешествий в бархатный сезон:
Анапа 3706 р. / 8 ночей;
Евпатория 3900 р. / 9 ночей;
Санкт-Петербург 4713 р. / 5 ночей;
Казань 4390 р. / 4 ночи;
Сортавала 5714 р. / 3 ночи;
Зеленоградск 5638 р. / 7 ночей;
Москва 4262 р. / 4 ночи;
Нижний Новгород 3878 р. / 3 ночи;
Екатеринбург 2691 р. / 3 ночи;
Пятигорск 3327 р. / 5 ночей.