На ул. Жиленкова в Калининграде сбили 9-летнего мальчика на самокате

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининграде зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Жиленкова под колеса «Мазды» попал 9-летний мальчик, который выехал на проезжую часть на самокате из-за припаркованного автомобиля. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

На Мамоновском шоссе водитель «Фольксвагена» при движении задним ходом на территории АЗС не убедился в безопасности маневра и наехал на 37-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.