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Общество5 августа 2022 7:50

В Светлом инспекторы ГИБДД устроили погоню за мотоциклистом без прав

По данному факту проводится проверка
Виктор Сергеев

В Светловском округе инспекторы ГИБДД устроили погоню за мотоциклистом. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

Мотоцикл «Хонда» автоинспекторы заметили в поселке Ижевское и решили остановить, однако водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение в сторону Калининграда.

В результате преследования мотоцикл остановили в поселке Волочаевское. 21-летний водитель не имел прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован.

По данному факту проводится проверка.