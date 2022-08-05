В Светлом инспекторы ГИБДД устроили погоню за мотоциклистом без прав

В Светловском округе инспекторы ГИБДД устроили погоню за мотоциклистом. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

Мотоцикл «Хонда» автоинспекторы заметили в поселке Ижевское и решили остановить, однако водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение в сторону Калининграда.

В результате преследования мотоцикл остановили в поселке Волочаевское. 21-летний водитель не имел прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован.

По данному факту проводится проверка.