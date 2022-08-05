В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 5 августа нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 5 августа, в течение дня отключено электричество на 4 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Г. Димитрова, 19-25.

До 18.00 не будет электричества на Советском проспекте, 57-71, 4-6, 74-80.

С 13.00 до 18.00 планируется отключение света на ул. Черняховского, 78.

С 9.00 до 16.00 Оборонэнерго проведет отключение электроэнергии у потребителей на ул. М. Волошина.

С 10.00 до 11.00 холодной воды не будет на ул. Войкова, 1-35, 6-10, 14-20, 24-30. На ул. Дюнной, 18, отключение холодной воды проведут с 10.00 до 15.00.