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Общество5 августа 2022 8:27

32-летнюю калининградку задержали за кражу 5 бутылок водки из супермаркета

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии пресекли кражу водки из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел на улице Согласия. Сотрудник службы контроля по камерам видеонаблюдения заметил женщину, которая спрятала в рюкзак 5 бутылок водки и покинула торговый зал.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнюю женщину и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.