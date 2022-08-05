32-летнюю калининградку задержали за кражу 5 бутылок водки из супермаркета

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии пресекли кражу водки из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел на улице Согласия. Сотрудник службы контроля по камерам видеонаблюдения заметил женщину, которая спрятала в рюкзак 5 бутылок водки и покинула торговый зал.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали 32-летнюю женщину и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.