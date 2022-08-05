Власти назвали число легальных аттракционов в Калининградской области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области на официальный учет поставлен 71 аттракцион. Из них более десяти зарегистрировались с начала июня, а всего летом было выдано 13 регистрационных знаков, свидетельствующих о безопасности эксплуатируемого оборудования.

«Это различные карусели, качели и батуты, расположенные в местах детского отдыха», - рассказал начальник отдела надзора и контроля за аттракционами региональной службы Гостехнадзора Валерий Тихонюк.

По его словам, подтверждением легального статуса и, следовательно, технической безопасности оборудования является металлический знак, который должен размещаться непосредственно на технике, в зоне видимости посетителей.

В службе Гостехнадзора просят граждан обращать внимание на эти знаки. Металлическая пластина размером 20 на 15 сантиметров похожа на автомобильный номер. На ней размещается код региона, то есть цифра 39, и четырехзначный номер регистрации. Также на знаке отображается QR-код, по которому можно будет получить подробную информацию об аттракционе: место его установки, дату прохождения техосмотра, фамилию собственника-эксплуатанта.