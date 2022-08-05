В Калининграде уголовника будут судить за разбой и 8 краж

В Гурьевске будут судить 42-летнего мужчину за серию краж, похищение паспорта и разбой с проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне 2021 года мужчина освободился из мест лишения свободы и принялся совершать кражи в различных районах области. Всего в уголовном деле фигурируют 8 подобных эпизодов.

Также в январе 2022 года обвиняемый зашел в подъезд многоквартирного дома в Калининграде и через открытую дверь проник в квартиру, где, угрожая потерпевшей ножом, выхватил у нее мобильный телефон, после чего скрылся с места совершения преступления.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.