Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на окраине Гусева

В Гусеве возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погиб 21-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 13 июня 2021 года в районе поселка Фурманово. 48-летняя водитель «Хендая» при обгоне выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Фольксваген».

В результате столкновения 21-летний водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. Виновница ДТП и двое пассажиров «Хендая» получили травмы и были госпитализированы.

Теперь женщине грозит до 5 лет лишения свободы.