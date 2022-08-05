Объявлена конкурсная программа юбилейного кинофестиваля «Короче» в Калининграде

В этом году фестиваль пройдет в 10-й раз. Фото: Александр КАТЕРУША

X юбилейный фестиваль короткометражного кино «Короче», который пройдет в Калининграде 19-21 августа, представил основную конкурсную программу, в нее вошли 25 короткометражных фильмов.

Как рассказали в оргкомитете фестиваля, в основном конкурсе – 25 новейших российских короткометражек, премьера которых состоится на фестивале. Среди них острая раскованная сатира с Константином Хабенским и Юрием Быковым «Как с Максимом х(пип)ня случилась», урбанистическая история об отношениях «Ночью можно» с Глебом Пускепалисом, «Отпечатки» с Ксенией Раппопорт и Дарьей Белоусовой и другие картины.

Также в конкурсе несколько анимационных работ.

Конкурсные показы пройдут 20 и 21 августа в кинотеатре «Заря». В этом году добавлена еще одна площадка фестиваля – кинотеатр КАРО в ТЦ «Плаза».

На все сеансы вход свободный, по регистрации.

Подробно о программе и показах здесь.