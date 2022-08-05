Калининградцы теряют сознание в душных автобусах и электричках

. Фото: Виктор Сергеев

За прошедшие сутки операторы системы-112 приняли порядка десяти вызовов с информацией об ухудшении самочувствия или потере сознания пассажирами городских и пригородных маршрутов, как в автобусах, так и в электричках. Об этом сообщается на странице Службы 112.

Возраст пострадавших варьируется от 5 до 67 лет.

«Причинами жары и духоты становятся отсутствие/неработающие кондиционеры, невозможность открыть люки или окна, переполненные салоны автобусов и электричек», - отметили в Службе 112.