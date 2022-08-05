Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 10:20

Калининградцы теряют сознание в душных автобусах и электричках

Виктор Сергеев
.

.

Фото: Виктор Сергеев

За прошедшие сутки операторы системы-112 приняли порядка десяти вызовов с информацией об ухудшении самочувствия или потере сознания пассажирами городских и пригородных маршрутов, как в автобусах, так и в электричках. Об этом сообщается на странице Службы 112.

Возраст пострадавших варьируется от 5 до 67 лет.

«Причинами жары и духоты становятся отсутствие/неработающие кондиционеры, невозможность открыть люки или окна, переполненные салоны автобусов и электричек», - отметили в Службе 112.