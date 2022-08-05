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Звезды5 августа 2022 12:00

Это аншлаг: Фестиваль «Калининград Сити Джаз» прекратил продажу билетов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Предоставлено организаторами

Оргкомитет фестиваля «Калининград Сити Джаз», который пройдет 5-7 августа, прекратил продажу билетов.

«У нас sold out, full house, аншлаг — в этом году фестиваль побьет рекорды по посещаемости. Мы заботимся о комфорте и безопасности каждого зрителя. Исходя из этого всего, билетов в продаже больше не будет. Ни в кассе при входе в фестивальный городок, ни на нашем сайте, ни в «Пирамиде», - сообщили организаторы.

Отметим, в этом году предпродажа билетов на «Калининград Сити Джаз» открылась 16 июня, за 50 дней до фестиваля.

Программа фестиваля здесь.