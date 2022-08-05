Бесплатные лекции фотографов и показ фильма: Опубликована программа проекта «Ф/школа»

Автор этой фотографии - Елена Аносова. Она приедет в Калининград читать лекции. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде продолжается подготовка ко второму сезону образовательного проекта для фотографов и визуальных художников «Ф/школа».

Организаторы объявили программу. В Доме молодежи (ул. Октябрьская, 76) пройдет несколько лекций современных фотографов и художников, которые приедут из Москвы. Вход на мероприятия будет свободный для всех желающих.

20 августа состоится лекция Евгении Чапайкиной «Образ современного натюрморта в искусстве и коммерческой съемке», лекция Дмитрия Лукьянова «Свет в арт-фотографии» и показ документального фильма «Клетки».

21 августа пройдет лекция Валерии Титовой «Нейросети как инструмент художника» и встреча с французским фотографом Патриком Вака, а также лекция Елены Аносовой «Портрет и проектное мышление».