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Звезды5 августа 2022 12:11

Бесплатные лекции фотографов и показ фильма: Опубликована программа проекта «Ф/школа»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Автор этой фотографии - Елена Аносова. Она приедет в Калининград читать лекции.

Автор этой фотографии - Елена Аносова. Она приедет в Калининград читать лекции.

Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде продолжается подготовка ко второму сезону образовательного проекта для фотографов и визуальных художников «Ф/школа».

Организаторы объявили программу. В Доме молодежи (ул. Октябрьская, 76) пройдет несколько лекций современных фотографов и художников, которые приедут из Москвы. Вход на мероприятия будет свободный для всех желающих.

20 августа состоится лекция Евгении Чапайкиной «Образ современного натюрморта в искусстве и коммерческой съемке», лекция Дмитрия Лукьянова «Свет в арт-фотографии» и показ документального фильма «Клетки».

21 августа пройдет лекция Валерии Титовой «Нейросети как инструмент художника» и встреча с французским фотографом Патриком Вака, а также лекция Елены Аносовой «Портрет и проектное мышление».