Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 107 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 71 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 2,
Багратионовский городской округ - 2,
Балтийский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 11,
Гусевский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 9,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 2.