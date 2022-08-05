Теннисисты из Калининграда выиграли домашнее первенство СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде завершилось первенство СЗФО по теннису. Титул лучших в Северо-Западном федеральном округе оспорили 44 игрока не старше 18 лет из шести регионов.

Калининградские спортсмены сумели набрать рейтинговые очки и завоевать семь наград из девяти возможных, отличившись в трех разрядах — мужском, женском и смешанном.

Весь пьедестал почета среди девушек заняли местные спортсменки. Победу второй год подряд праздновала Арина Тимофеева, обыгравшая в финале Ульяну Акилову. Третью строчку заняла Анастасия Черных, в начале июля победившая на аналогичных домашних соревнованиях среди сверстниц не старше 16 лет.

Среди юниоров первенствовал калининградец Никита Ануфриев, в финальной встрече переигравший Евгения Галактионова из Санкт-Петербурга со счетом 6:2, 6:3. В смешанном разряде все призовые места тоже достались воспитанникам калининградского тенниса: первое, второе и третье места соответственно заняли Анастасия Черных/Ярослав Захаров, Арина Тимофеева/Никита Хайдуров и Влада Будкина/Никита Ануфриев.