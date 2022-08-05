Скульптуру Петра I, подаренную Зурабом Церетели, доставили в Калининград паромом

. Фото: Музей Мирового океана.

Скульптурная композиция «Детство Петра» – дар президента Российской академии художеств Зураба Церетели – доставлена в Балтийск на пароме «Маршал Рокоссовский». В пятницу, 5 августа, бронзовую статую привезли на территорию Фридрихсбургских ворот Музея Мирового океана, где она и будет установлена.

Как сообщает пресс-служба музея, композиция «Детство Петра» появится у ворот в конце августа. Постамент для композиции сейчас готовят.

- Груз требовал особого отношения, перевезен очень бережно, - отметила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Это фигура высотой 2,3 метра на 3-метровом постаменте. Бронзовый Петр в форме и высоких сапогах бежит, размахивая детской саблей. Один сапог мальчика со шпорой, а второй – без.

Торжественное открытие скульптурной композиции запланировано на 27 августа, день проведения фестиваля «Водная ассамблея», который в этом году посвящен 350-летию Петра Первого.