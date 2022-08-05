Полицейские оштрафовали 148 водителей за выезд на пляж

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

С начала 2022 года сотрудниками полиции составлено 148 административных протоколов за выезд на пляж и оставленный автомобиль на прибрежной защитной полосе у моря. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сумма наложенных штрафов составила 235 тыс. рублей.

В полиции напоминают о том, что в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств. Водоохранная зона существует у любого водного объекта - от маленького ручья до моря.

Нарушители платят штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей. Должностные лица – от 8 до 12 тысяч рублей, юридические лица – от 200 до 400 тысяч рублей.

О подобных случаях выезда на пляж можно сообщить по телефонам: 8 (4012) 551-066, ГИБДД 552-803, 552-811, 02, 102 или 112.