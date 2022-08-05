Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2022 15:40

Калининградец перечислил телефонным мошенникам 720 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередной житель Калининграда стал жертвой телефонных мошенников. 41-летний мужчина беседовал по телефону с «сотрудниками банка», которые убедили его перевести деньги на «безопасный счет».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина поверил собеседнику и перечислил 720 тысяч рублей. Для этого ему пришлось совершить 22 транзакции на различные абонентские номера.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают быть осторожными. Не вступайте в разговоры на финансовые темы с неизвестными, не верьте документам, которые они высылают по мессенджерам!

Настоящие сотрудники банков и полиции никогда не звонят и не сообщают о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам.