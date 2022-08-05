Калининградец перечислил телефонным мошенникам 720 тысяч рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередной житель Калининграда стал жертвой телефонных мошенников. 41-летний мужчина беседовал по телефону с «сотрудниками банка», которые убедили его перевести деньги на «безопасный счет».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина поверил собеседнику и перечислил 720 тысяч рублей. Для этого ему пришлось совершить 22 транзакции на различные абонентские номера.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают быть осторожными. Не вступайте в разговоры на финансовые темы с неизвестными, не верьте документам, которые они высылают по мессенджерам!

Настоящие сотрудники банков и полиции никогда не звонят и не сообщают о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам.