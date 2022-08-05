Дети из центра «Наш дом» собрали 30 кг мусора в Преголе

Участники экологической акции. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде на реке Преголе провели экокаякинг, когда прогулку на байдарке совмещают со сбором мусора на воде. В акции приняли участие воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» при помощи волонтеров организации «Добро 39 Добро».

"Улов" в Преголе. Фото: Евгений Мосиенко

- Ребята до этого собирали мусор, участвуя в благотворительных байдарочных экскурсиях, но в этот раз специально приехали из Зеленоградска в Калининград на уборку, - рассказал «Комсомолке» представитель КРОО «Светлая башня», организатор байдарочных экскурсий Евгений Мосиенко. - Очень важно прививать молодому поколению чувство уважения к себе как к человеку, сохраняющему природу, заботящемуся об окружающем мире. Сам формат мероприятия уникальный. Это и опыт гребли, и красивые виды, и полезное дело. Для деток без родителей получать такие эмоции необходимо и ценно! Совместные акции с волонтерами способствуют социализации подростков.

В результате экоакции воспитанники центра «Наш дом» и волонтеры собирали мусор с поверхности реки, за полтора часа набрав около 30 кг. Все отходы были отсортированы. Пластик, жестяные банки и пакеты отправят на переработку.