В Балтийске приглашают бесплатно проверить здоровье

Поучаствовать может любой желающий. Фото: СОЦСЕТИ

Мероприятие состоится завтра, 6 августа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области.

В этот день любой желающий сможет бесплатно получить консультации врача по медицинской профилактике областного центра, а также измерить артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

Также можно будет обследоваться в передвижных медицинских комплексах. Здесь пациентов будут консультировать врачи Центральной городской клинической больницы – невролог и офтальмолог. Будет организовано проведение маммографии и флюорографии.

В мобильном центре «Детское здоровье» прием юных жителей муниципалитета проведут детские врачи - эндокринолог (с УЗИ щитовидной железы), невролог, офтальмолог и гигиенист.

Оба передвижных комплекса и павильон Центра общественного здоровья будут размещены по адресу: ул. Ленина, 65.

Время проведения мероприятия – с 10 до 15 часов.

Для участия в акции при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС, для приема детей – свидетельство о рождении и полис ОМС ребенка.

Проведите выходные с пользой!