В Калининграде пройдет благотворительный забег в помощь 7-летней девочке, страдающей спинально-мышечной атрофией

Цель благотворительного забега - помочь ребенку. Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 6 августа, в 10 часов утра в парке Южный стартует спортивно-музыкальный фестиваль, частью которого станет традиционный благотворительный забег «Достигая цели!». Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

- Во время забега будут собраны деньги на приобретение медицинских расходных материалов и аппарата ИВЛ, которые необходимы для лечения подопечной благотворительного центра «Верю в чудо» - семилетней Арины Юматовой, страдающей спинально-мышечной атрофией Вердинга-Гоффмана, - отметили организаторы.

Сообщается, что в парке будут работать интерактивные спортивные, развлекательные площадки для детей и взрослых, пройдет концерт.

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В это же время в Калининграде продолжаются сборы средств для детей, кому необходимо восстановить слух: двухлетнего Матвея Крупицы и четырехлетней Даши Тюкавкиной. Дашей занимается благотворительный фонд «Берег надежды». С Матвеем пока сложнее, семья только приступила к сборам и очень надеется на поддержку калининградцев.