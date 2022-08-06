В Калининградскую область приезжают туристы со средним ежемесячным доходом 113 тысяч рублей

Платежеспособность туристов, посещающих Калининградскую область, не может не радовать. Фото: Александр Подгорчук

Индустрия гостеприимства Калининградской области является системообразующей отраслью. Об этом завил региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время встречи с редакторами муниципальных газет в пятницу, 5 августа.

- У нас миллион населения региона, а приезжает отдохнуть в течение года почти два миллиона, - подчеркнул Андрей Ермак, его цитирует пресс-служба правительства.

По словам главы ведомства, среди туристов становится все больше обеспеченных людей.

- К нам стали приезжать более обеспеченные люди, со средним ежемесячным доходом 113 тысяч рублей. А когда туристы у нас оставляют деньги, это создает мультипликативный эффект, в том числе увеличиваются налоговые поступления в бюджет, появляются рабочие места, повышается зарплата занятых в отрасли жителей, - заявил Ермак, ссылаясь на исследование о расходах туристов.

Ранее в интервью программе «Вести-Калининград», характеризуя гостей региона, Андрей Ермак также отметил их возросшую платежеспособность. Правда, цифры были чуть скромнее.

- Те туристы, которые к нам приезжают, - это турист более обеспеченный. Если брать туристов, которые к нам приезжали в 2019 году, их средний доход был примерно на уровне 40 тысяч рублей в месяц, то сейчас это 78-82 тысячи рублей в месяц, то есть это более обеспеченный турист, конечно, он склонен тратить больше, - сказал Ермак.