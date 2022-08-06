Соцсети: У поселка Талпаки в аварии погиб мужчина

Автомобиль оказался в кювете при обгоне. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» размещены кадры аварии у поселка Талпаки. На месте работают экипажи дорожной полиции, машина скорой помощи.

В калининградских телеграм-каналах пишут, что БМВ шел на обгон, водитель не справился с управлением, автомобиль оказался в кювете. Один из пассажиров погиб до приезда медиков. Еще троих доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи Калининграда.

Региональная ГИБДД пока не комментировала случившееся.