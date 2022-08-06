В Калининградской области снова зафиксирован смертельный случай из-за заражения COVID-19

За сутки в Калининграде коронавирус подтвердился в 106 случаях. Фото: Алиса ТИТКО

В печальной строке коронавирусной статистики прерван двухнедельный перерыв. Согласно данным федерального портала «Стопкоронавирус.рф» в субботу, 6 августа, в регионе зафиксирован еще один смертельный случай в результате заражения коронавирусом. До этого данные о летальном исходе были зарегистрированы 22 июля. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 унес жизни 1936 человек.

Отметим, в регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19. На 6 августа суточный прирост заболевших составил 106 случаев. Тринадцати пациентам потребовалась госпитализация. Официально признаны выздоровевшими за последние сутки 45 человек.

О работе пунктов вакцинации в Калининграде можно узнать здесь.