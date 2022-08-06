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Звезды6 августа 2022 10:50

В Центральном парке стартовал фестиваль «Калининград Сити Джаз»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Armir Lee Quartet.

Armir Lee Quartet.

Фото: Александр КАТЕРУША

В пятницу, 5 августа, в Центральном парке стартовал музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз». С 18.00 начал работу фестивальный городок, зрители на площадку приходили заранее. Кто-то занимал места перед сценой, кто-то устраивался на газоне. Последние приносили пледы, подушки и даже раскладные кресла.

В первый день фестиваля на сцене выступили Armir Lee Quartet, König Brass Band и Tesla Boy.

По традиции немало зрителей собралось и за ограждениями. На «бесплатную поляну» также приходили семьями, многие были с детьми. Спасибо организаторам, которые не стали завешивать сетчатый забор баннерами, так что зрителям со стороны все было прекрасно видно и слышно. Танцевали все!

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Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу, 6 августа, участниками «Калининград Сити Джаз» станут Dmitry Koshelev Big Band, Billy’s Band и Elizabeth Allai & Grace LizArt.

Напомним, накануне оргкомитет заявил о прекращении продажи билетов, объявив sold out. В соцсетях тут же появились десятки сообщений от желающих приобрести входные билеты.